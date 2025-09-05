Самый дешевый внедорожник Mercedes получит опасного соперника от Land Rover

Давняя мечта Land Rover превратить каждую свою модель в полноценную линейку приближается к реализации. Defender получит еще один вариант, который составит опасное соперничество самому дешевому внедорожнику Mercedes.

Подробности об автомобиле стали известны Carscoops. Ожидается, что новинка получит название Land Rover Defender Sport и появится к 2027 году. То есть премьера автомобиля может состояться в первой половине 2026 года.

Официально новый Land Rover Defender Sport 2027 пока держат в секрете. Поэтому на испытания вышел прототип с полностью закрытым кузовом. Однако фирменный дизайн уже очевиден, как и отсылки к полноразмерному Defender.

Модель Defender Sport будет соперничать с Mercedes Little G (рабочее название), который тоже готовят к премьере. Производитель уже официально анонсировал эту модель.

Оба внедорожника будут оснащены полностью электрическими силовыми установками. Но в случае с Mercedes не исключается появление гибридных вариантов – новая архитектура MMA это позволяет.

