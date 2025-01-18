Самый дешевый кроссовер Kia 2025 года показали с эффектным дизайном

Новую бюджетную модель Kia EV2 показали с эффектным дизайном в сети. И это самый дешевый кроссовер корейского бренда, который могут рассекретить уже в 2025 году. Этот дешевый автомобиль адресуют молодым покупателям.

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Появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Но о дизайне подробностей пока нет. Поэтому сторонние дизайнеры на канале TALK WHEELS показывают свой вариант в стиле других современных автомобилей Kia.

Новый электрокроссовер Kia получит современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

Еще недавно рассекретили Kia EV4 – компактный электрический седан. Динамичный силуэт подчеркивают крупные колеса и темные накладки на арках. Возможно, когда электромобиль отправится в продажу, его будут позиционировать как купеобразный кроссовер.

Непосредственно Kia EV2 в движение будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. Производство – с 2026 года. Ориентировочная цена – 20-30 тысяч долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про снижение цен на самый противоречивый электромобиль Tesla.