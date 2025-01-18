Tesla снизила цену модели, которую обещала сделать дешевой. Фото

Скандальный электрический пикап Tesla Cybertruck, который оказался дорогой машиной, несколько лет назад обещали сделать дешевым. Когда модель показали в серийном варианте, цена EV увеличилась в 2 раза. Но теперь производитель ввел скидки.

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Как сообщает Carscoops, цена Tesla Cybertruck в самом дешевом исполнении теперь составляет 77 360 долларов. Это все равно довольно дорогой автомобиль, но это намного меньше $100 000, которые компания решила брать с покупателей через несколько месяцев после премьеры серийного пикапа.

Электрокар Tesla Cybertruck за $77 360 – это слегка подержанный автомобиль с пробегом 1500 км. Это демонстрационный образец. Собственно, компания распродает именно такие экземпляры. Ведь спрос на модель ощутимо снизился после первоначального ажиотажа.

Ранее сообщалось, что после показа концепта несколько лет назад Tesla собрала 2 миллиона предзаказов. Со стартом полноценных продаж из этого огромного количества только 30 000 покупателей пожелали совершить сделку.

Несмотря на обещание стартовой цены до 40 000 долларов, Tesla Cybertruck поступила в продажу от 80 000 долларов. Компания сообщала, что добавит в линейку упрощенный вариант за 60 000 в 2025 году. Однако его отменили. А самый доступный пикап теперь подорожал до $100 000.

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