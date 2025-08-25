Самый дешевый кроссовер Audi получил новый стильный вариант. Фото

Новая Audi Q3 3 поколения на базе Volkswagen Tiguan уже рассекречена как самый дешевый кроссовер немецкого производителя. Теперь дебютировал вариант Sportback – более стильный и эффектный.

Sportback – фирменное название купеобразных кроссоверов Audi. Автомобиль сменил поколение. Подробности стали известны Motor1.

Модель Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. В свою очередь, новая Audi Q3 Sportback предложит покупателям более эффектный дизайн.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но выполнен на базе стандартной Audi Q3. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой. Очевидно, что основное отличие представлено более динамичным силуэтом с низкой крышей.

Двигатели Audi Q3 Sportback 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

