Новый недорогой Hyundai для практичных покупателей впервые показали на фото

Новый Hyundai Santa Cruz 2025 модельного года станет самой практичной легковой моделью компании для хозяйственных покупателей. Недорогой пикап после модернизации готовят к премьере, а пока машину показали в сети на первых официальных изображениях.

Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz ранее уже выезжал на дороги для тестовых испытаний. Дизайн пока скрывают, а кузов прятали в плотный кожух. Но определенные изменения во внешности произойдут. Это производитель показал и на тизерах, сообщает Motor1.

Внешность выполнят в стиле современного кроссовера Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Графику задних фонарей также могут изменить, но по первым изображениям об этом пока судить трудно.

Также на тестовом прототипе замечали колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Значит, производитель предложит покупателям новые варианты.

Пока нет подробностей о салоне Hyundai Santa Cruz 2025. Скорее всего, он получит оборудование от кроссовера Tucson, который недавно претерпел обновление. Стоит ожидать новый монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов.

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