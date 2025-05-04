Самый дешевый Гелендваген нашел нового владельца. Фото

Новый Мерседес Гелендваген станет самым дешевым внедорожником линейки знаменитой модели. Но пока эту машину еще не рассекретили официально, в сети показали другой автомобиль в знакомом стиле. И у него теперь новый владелец.

Видео дня

Подробности сообщили на сайте аукционного дома Mecum. Несомненно, этот Bodo G-Wagon 2024 года выглядит как Гелендваген. Но намного меньше и не такой престижный. Фактически, это гольф-кар. И он электрический.

Силовая установка выдает всего 20 л.с. Запас хода Bodo G-Wagon составляет 129 км. На аукционе машину продали за 31 900 долларов. Нескромно за пародию на электротяге, однако настоящий G-class намного дороже.

Ранее производитель показал первое фото новинки – не очень информативный тизер, на котором компактный внедорожник Mercedes Little G (рабочее название) изобразили сбоку. Авто демонстрирует отчетливое сходство с полноразмерным G-Class.

Новый внедорожник построят на платформе MMA. Она позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые электрические модели BMW.