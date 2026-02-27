Долгожданный дешевый Nissan 2026 года показали на фото

Новый седан Nissan Versa 2026 года – долгожданный бюджетник, модернизацию которого анонсировали заранее. Более современную модель уже отправили в производство. А теперь показали на новых фото.

Полноценный дебют модели Nissan Versa еще не состоялся. Но Carscoops стали известны новые подробности. Бюджетный седан Nissan претерпел рестайлинг для 2026 года. Конвейерная линия мексиканского завода уже начала работу.

Очевидно, что компактный седан получил полностью другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную палитру цветов для кузова.

В оформлении салона Nissan Versa изменилась отделка. Появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto на 9-дюймовом мониторе (12 дюймов в топовой модификации).

В движение автомобиль приводит 118-сильный двигатель. Рынок США Nissan Versa с ценой от 17 000 долларов уже покинул. Но производитель пока не уточнил возвращение модели после модернизации.

