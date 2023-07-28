Самый дешевый электромобиль Audi прошел важное испытание

Кроссовер Audi Q4 e-tron – самый дешевый электромобиль в линейке немецкого производителя. Машину проверили в важном испытании, с которым она справилась, – лосином тесте.

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Это заезд, в котором имитируют внезапное препятствие на дороге. Его необходимо объехать и вернуть автомобиль на изначальную траекторию движения. В скандинавских странах внезапным препятствием на дороге чаще оказываются лоси. Видео с испытаний появилось на канале Teknikens Värld в YouTube.

Авторы теста установили нормативную скорость на 72 км/ч. Если с такой цифрой на спидометре машина справляется, испытание считают успешным. Электрокар Audi Q4 e-tron сумел объехать препятствие даже на 74 км/ч. При этом, чтобы приблизить условия к реальным, кроссовер утяжелили до 2640 кг.

Стоит отметить, что современные электромобили, как правило, справляются с таким испытанием хорошо. Это связано с конструктивными особенностями: плоский батарейный блок, установленный под полом, обеспечивает низкий и равномерный центр тяжести. Это способствует хорошей управляемости.

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