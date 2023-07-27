Самый дешевый электрокар в Украине: как выглядит авто за 4000 долларов

Электромобиль Renault Zoe – одна из наиболее популярных моделей в своем сегменте в Украине. Обнаружен самый дешевый экземпляр в нашей стране, за который просят менее 4000 долларов.

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OBOZREVATEL нашел удивительно доступный вариант. Renault Zoe часто встречается на украинских дорогах. Этот доступный электрокар пользуется спросом. На Auto.ria удалось обнаружить самое дешевое предложение.

За б/у Renault Zoe 2015 года выпуска просят $3900. Судя по фото, электрический хэтчбек в хорошем состоянии. Продавец отмечает наличие небольших повреждений на кузове.

Автор объявления указывает, что на одной зарядке машина способна преодолеть 150 км. Правда, для этого придется выключить кондиционер. Остаточная емкость аккумулятора указана на уровне 98%.

Пробег Renault Zoe составляет 177 000 км. Указано, что машину продают без батареи. Именно так французская компания реализовывала эту модель в Европе (оттуда и завезена модель в Украину), а батарею сдавали в аренду. Судя по всему, аккумулятор у продавца все же есть.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом электромобиле Citroen. Его готовят к премьере, появилось первое фото машины.