Самый дешевый электрокроссовер BMW показали с новым дизайном

Новый BMW iX1, который пополнит линейку модернизированной модели BMW X1 2027 года, вновь станет самым дешевым электрокроссовером производителя. Премьера автомобиля еще не состоялась, но вариант нового дизайна показали в сети.

Видео дня

Машину показали на канале Digimods DESIGN с реалистичной внешностью. Ожидается, что кроссовер BMW iX1 2027 модельного года в новом стиле Neue Klasse будет выглядеть примерно так. Этот дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW в последствии распространится на всю линейку.

В самом доступном исполнении электромобиль BMW X1 eDrive 20 дебютировал пару лет назад. В движение баварский электрокар приводит мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч.

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволяет преодолевать почти 500 км – производитель заявляет о 475 км запаса хода. Зарядиться от 10% до 80% можно за 29 минут.

Цена BMW X1 в базовом электрическом исполнении eDrive 20 – от 47 900 евро. Это самый дешевый кроссовер на электротяге от BMW.

OBOZ.UA уже показывал недорогой электрический Nissan.