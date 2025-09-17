УкраїнськаУКР
Самый дешевый электрокроссовер BMW показали с новым дизайном

BMW iX1

Новый BMW iX1, который пополнит линейку модернизированной модели BMW X1 2027 года, вновь станет самым дешевым электрокроссовером производителя. Премьера автомобиля еще не состоялась, но вариант нового дизайна показали в сети.

Машину показали на канале Digimods DESIGN с реалистичной внешностью. Ожидается, что кроссовер BMW iX1 2027 модельного года в новом стиле Neue Klasse будет выглядеть примерно так. Этот дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW в последствии распространится на всю линейку.

В самом доступном исполнении электромобиль BMW X1 eDrive 20 дебютировал пару лет назад. В движение баварский электрокар приводит мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч.

BMW iX1

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволяет преодолевать почти 500 км – производитель заявляет о 475 км запаса хода. Зарядиться от 10% до 80% можно за 29 минут.

Цена BMW X1 в базовом электрическом исполнении eDrive 20 – от 47 900 евро. Это самый дешевый кроссовер на электротяге от BMW.

