Долгожданный бюджетник Nissan на базе Renault показали в подробностях

Новый Nissan Micra 2026 года на базе Renault готов у выходу на рынок. Это долгожданный преемник знаменитой бюджетной модели. Машину показали в подробностях после официальной премьеры.

Модель Nissan Micra 6 поколения показывает в деталях Autogefühl. Хэтчбек теперь основан на новом автомобиле Renault и, в отличие от модели 5 поколения, является электромобилем.

Новый электрокар Nissan Micra EV – недорогой городской хэтчбек. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric.

Фактически, японский производитель изменил оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Предложили другие цвета кузова и новые колесные диски. Салон Renault 5 E-Tech почти не изменился.

Базовый вариант мощностью 120 л.с. предлагает запас хода 300 км, а 150-сильная модификация способна преодолеть 400 км. Цена Nissan Micra EV – от 28 000 евро.

