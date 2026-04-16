Самый дешевый электрокар VW теперь выглядит иначе: фото и подробности

До появления нового Volkswagen ID.Polo модель VW ID.3 остается самым дешевым электрокаром немецкого производителя. И эту машину как раз сделали современнее с новой внешностью и другими изменениями.

После модернизации для 2026 года электромобиль Volkswagen ID.3 показали на новых официальных фото. OBOZ.UA напоминает, что рестайлинг также принес новое название – VW ID.3 Neo.

Производитель обещал кардинальные перемены в дизайне, но автомобиль претерпел деликатное обновление, которое сосредоточили в бамперах и светотехнике.

Машина получила модифицированный мультимедийный комплекс и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Предложат электромобили мощностью 170, 190, 230 сил с запасом хода до 630 км. В продаже новый Volkswagen ID.3 Neo останется на несколько лет. Как раз до появления следующего Golf 9 поколения, который превратится в электромобиль и получит имя Volkswagen ID.Golf.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрокроссовер Nissan.