Самый дешевый электрокар Volkswagen показали на первом фото: премьера скоро

Volkswagen обещал начать разработку новой бюджетной модели с привлекательной ценой 20 000 евро. Производитель показал свой самый дешевый электрокар на первом фото до официальной премьеры.

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Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Название пока держат в секрете, но, как сообщает Motor1, новинку могут назвать VW ID.1. На фото показали концепт-предвестник, его имя – Volkswagen ID.EVERY1.

Первое фото не раскрывает дизайн модели VW полностью, но отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Ожидаемая длина кузова – около 4 м.

В основе будет использована платформа MEB Small (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Технических деталей пока не рассказывали.

Премьера концепта состоится в марте 2025 года. В серийное производство автомобиль должен отправиться к 2027 году.

Как уже напоминал OBOZ.UA, на вторичном рынке много дешевых и надежных б/у автомобилей.