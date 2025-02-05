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Идеально для ограниченного бюджета: лучшие б/у автомобили по низким ценам

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
222
Hyundai Accent

Б/у автомобили, которые по-настоящему выделяются среди других предложений по низким ценам, предлагают доступное содержание. Такие машины идеально подходят для условий ограниченного бюджета.

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OBOZ.UA собрал лучшие автомобили с пробегом по стоимости обслуживания и содержания, которые никого не разорят. Да и сами по себе эти машины недорогие – в продаже много вариантов до 5000 долларов.

Акцент делаем на доступности и надежности. Но не забывайте о главном – конкретный автомобиль должен быть в хорошем состоянии! Только так у покупателя есть шанс сохранить машину на долгие годы.

Kia Rio

Самые дешевые в обслуживании б/у автомобили:

  • Chevrolet Aveo;
  • Chevrolet Lacetti;
  • ZAZ Lanos;
  • Skoda Favorit;
  • Renault Logan и Dacia Logan;
  • Hyundai Accent;
  • Kia Rio;
  • Nissan Leaf;
  • Suzuki Jimny;
  • Toyota Yaris.

Стоит сразу определить, что стоимость обслуживания конкретного автомобиля состоит из нескольких факторов. Необходимо учитывать общую надежность узлов и агрегатов транспортного средства, распространенность и доступность запчастей, простоту ремонта, расход топлива. В совокупности это определяет самые дешевые в обслуживании машины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, бюджетник Renault Duster 2 поколения вернули в продажу.