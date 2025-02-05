Идеально для ограниченного бюджета: лучшие б/у автомобили по низким ценам
Б/у автомобили, которые по-настоящему выделяются среди других предложений по низким ценам, предлагают доступное содержание. Такие машины идеально подходят для условий ограниченного бюджета.
OBOZ.UA собрал лучшие автомобили с пробегом по стоимости обслуживания и содержания, которые никого не разорят. Да и сами по себе эти машины недорогие – в продаже много вариантов до 5000 долларов.
Акцент делаем на доступности и надежности. Но не забывайте о главном – конкретный автомобиль должен быть в хорошем состоянии! Только так у покупателя есть шанс сохранить машину на долгие годы.
Самые дешевые в обслуживании б/у автомобили:
- Chevrolet Aveo;
- Chevrolet Lacetti;
- ZAZ Lanos;
- Skoda Favorit;
- Renault Logan и Dacia Logan;
- Hyundai Accent;
- Kia Rio;
- Nissan Leaf;
- Suzuki Jimny;
- Toyota Yaris.
Стоит сразу определить, что стоимость обслуживания конкретного автомобиля состоит из нескольких факторов. Необходимо учитывать общую надежность узлов и агрегатов транспортного средства, распространенность и доступность запчастей, простоту ремонта, расход топлива. В совокупности это определяет самые дешевые в обслуживании машины.
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