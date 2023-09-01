Самая дешевая Tesla представлена официально: фото Model 3 после обновления

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем знаменитой компании. Производитель подготовил модернизированную модель. Ее продемонстрировали на официальных фото после обновления и раскрыли технические данные.

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О машине сообщает CarBuzz. Новая Tesla Model 3 2024 модельного года внутри компании известна как Project Highland. Но в продажу отправится с простым известным именем. Дизайн автомобиля полностью раскрыт. Именно внешность позволит в первую очередь отличить новинку от старого образца.

Изменения в передней части очевидны: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба. Ранее многие автопроизводители взяли на вооружение похожий элемент.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет восполнить 282 км запаса хода за 15 минут.

Ориентировочно продажи Tesla Model 3 2024 модельного года начнутся до конца 2023-го. Цену могут снизить, таким образом электрокар станет дешевле актуальной версии, за которую просят около 30 000 долларов.

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