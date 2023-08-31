У Tesla появился опасный конкурент – дешевый кроссовер Fisker. Фото

У Tesla появился опасный конкурент – дешевый электрический кроссовер Fisker Pear показали на новых фото и рассказали технические подробности о машине. Новинку выделяет яркий дизайн.

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О кроссовере сообщает Motor1. Машина выглядит смело и очень свежо – как раз так, чтобы взбодрить скучный и однообразный автомобильный мир сегодняшнего дня.

У нового Fisker Pear сразу несколько интересных фишек. Первая – багажная дверца Houdini. Она не открывается каким-то из привычных способов, а заезжает вниз, опускаясь в нишу внутри заднего бампера. Это решение поможет управляться с поклажей в тесных и низких парковочных пространствах.

Вторая "фича" – передний багажник froot. Он выезжает как ящик комода. Его будут предлагать с изоляцией. Это позволить сохранять температуру – теплую или прохладную – если в отсеке будет находиться еда. При этом запахи в салон проникать не будут.

Длина равна 4550 мм. Электромобиль Fisker Pear компактный, но предложит пять или шесть мест в салоне в зависимости от конфигурации.

Базовый кроссовер будет разгоняться до 100 км/ч за 6,3 с. А запас хода составит 300 км. Топовая модификация предложит более 500 км на одной зарядке.

Купить Fisker Pear можно будет с 2025 года по цене от 29 990 долларов.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом электрическом кроссовере из Китая, который получил увеличенный запас хода.