Самый дешевый электрокар Mercedes 2025 года показали на живых кадрах

Новый Mercedes CLA 2025 модельного года станет самым дешевым электрическим автомобилем немецкой компании. Автомобиль следующего поколения показали до премьеры в сети во время ходовых испытаний.

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По традиции во время дорожных испытаний новый автомобиль, внешность которого засекречена, спрятан под камуфляжной пленкой. Однако мы видим характерный купеобразный силуэт, который всегда отличал CLA от других компактных моделей. Живые кадры показывает CarSpyMedia.

В салоне Mercedes CLA ожидается огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA получит полную гамму силовых установок. Автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Премьера ожидается до конца 2024 года.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый дешевый кроссовер от GM.