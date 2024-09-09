Дешевле "Дастера": новый кроссовер от GM представлен официально

Новый бюджетный кроссовер от GM показали официально. Модель Wuling Bingo SUV скоро выйдет на рынок с ценой дешевле "Рено Дастер". Автомобиль должен привлечь современных покупателей с ограниченным бюджетом.

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Новый электромобиль Wuling Bingo SUV из Китая – совместная разработка General Motors и концерна SAIC. Несколько лет назад компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Ожидаемая стартовая цена Bingo SUV 2024 года – около 13 000 долларов, сообщает CarNewsChina.

Покупатели получат бюджетный китайский кроссовер Wuling с электрической силовой установкой мощностью 102 л.с. Автомобиль подготовили в разных модификациях с запасом хода в 330, 400 и 510 км.

В списке оснащения – панорамная крыша, колесные диски диаметром 17 дюймов, камеры кругового обзора и цифровой щиток приборов.

Длина китайского кроссовера равна 4090 мм при колесной базе в 2610 мм, ширина – 1720 мм, а высота составляет 1575 мм. По размерам новинка даже немного компактнее, чем Renault Duster.

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