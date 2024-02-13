Самый дешевый электрокар BMW шокировал владельцев стоимостью ремонта

Компактный BMW i3 был самым дешевым электрокаром в линейке баварского бренда, пока модель не сняли с производства несколько лет назад. Теперь владельцы доступной машины сталкиваются с шокирующими ценами на ремонт.

Детали рассказывает Carscoops. BMW i3, который привлекал покупателей не слишком высокими ценами даже в сравнении с конкурентами непремиальных брендов, оказывается еще более интересным вариантом на вторичном рынке.

Даже в Украине многие в свое время купили BMW i3 с пробегом благодаря большому количеству привлекательных предложений. Но как это часто происходит с электромобилями, стоимость ремонта дает о себе знать со временем.

Бытует мнение, что электрокары очень надежны и совсем не ломаются. Это не так. Поломки происходят довольно часто и обходятся дорого. Но самое интересное, что некоторые компоненты приходится менять по причине выхода из строя из-за "устаревания", просто со временем.

К таким относится батарея. Она со временем теряет емкость, а отдельные ее ячейки выходят из строя. Приходится выполнять замену. По данным зарубежных СМИ, в случае с BMW i3 такой ремонт обойдется не менее 30 000 долларов. А некоторые владельцы даже сообщали о стоимости замены в 71 000 долларов у официального дилера.

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