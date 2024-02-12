newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Сохраните список: это самые дешевые SUV для экономии топлива в 2024 году

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
24
Toyota Venza

В очень востребованном сегменте кроссоверов и SUV есть множество моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Появился список самых дешевых гибридных кроссоверов 2024 года.

Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В TopSpeed назвали лучшие SUV, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.

Лучшие кроссоверы с гибридным мотором 2024 года:

  1. Kia Niro Hybrid ($26,940);
  2. Toyota Corolla Cross Hybrid ($28,220);
  3. Kia Sportage Hybrid ($28,590);
  4. Toyota RAV4 Hybrid ($31,725);
  5. Hyundai Tucson Hybrid ($32,325);
  6. Ford Escape Hybrid ($33,490);
  7. Honda CR-V Hybrid ($34,050);
  8. Toyota Venza ($35,070);
  9. Hyundai Santa Fe Hybrid ($36,210);
  10. Lexus UX Hybrid ($37,490).
Kia Niro

Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.

Однако главное – это все же экономия топлива. Особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом кроссовере Honda, которому бензин вообще не пригодится.