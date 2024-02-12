Сохраните список: это самые дешевые SUV для экономии топлива в 2024 году

В очень востребованном сегменте кроссоверов и SUV есть множество моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Появился список самых дешевых гибридных кроссоверов 2024 года.

Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В TopSpeed назвали лучшие SUV, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.

Лучшие кроссоверы с гибридным мотором 2024 года:

Kia Niro Hybrid ($26,940); Toyota Corolla Cross Hybrid ($28,220); Kia Sportage Hybrid ($28,590); Toyota RAV4 Hybrid ($31,725); Hyundai Tucson Hybrid ($32,325); Ford Escape Hybrid ($33,490); Honda CR-V Hybrid ($34,050); Toyota Venza ($35,070); Hyundai Santa Fe Hybrid ($36,210); Lexus UX Hybrid ($37,490).

Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.

Однако главное – это все же экономия топлива. Особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.

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