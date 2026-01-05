УкраїнськаУКР
Самый дешевый электрокар Audi уже близко: каким он будет

Audi Q2 e-tron

Премьера самого дешевого электрокара Audi для глобального рынка уже близко. Ожидается, что дебют состоится в 2026 году. Уже примерно известно, каким будет новый автомобиль.

Новый автомобиль Audi официально пока держат в секрете, но в сети машину показывает Carscoops с эффектной современной внешностью. Там подготовили свой вариант дизайна модели.

Про новую Audi Q2 e-tron ранее появилась первая информация. Это предварительное название модели, ведь производитель пока ничего не рассказывает.

Audi Q2 e-tron

Кузов автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем во время ходовых испытаний прототипа. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно показали в качестве предсерийной машины.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации. Электрокар недавно тоже отправился на дорожные испытания перед премьерой.

Уже известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

