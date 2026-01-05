Самый дешевый электрокар Audi уже близко: каким он будет

Премьера самого дешевого электрокара Audi для глобального рынка уже близко. Ожидается, что дебют состоится в 2026 году. Уже примерно известно, каким будет новый автомобиль.

Новый автомобиль Audi официально пока держат в секрете, но в сети машину показывает Carscoops с эффектной современной внешностью. Там подготовили свой вариант дизайна модели.

Про новую Audi Q2 e-tron ранее появилась первая информация. Это предварительное название модели, ведь производитель пока ничего не рассказывает.

Кузов автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем во время ходовых испытаний прототипа. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно показали в качестве предсерийной машины.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации. Электрокар недавно тоже отправился на дорожные испытания перед премьерой.

Уже известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

