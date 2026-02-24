Самый дешевый электрокар Audi показали вживую до премьеры

Премьера новой модели Audi как самого дешевого электрокара производителя приближается. Многое про этот автомобиль уже известно. А теперь машину показали на живых фото.

Ожидается, что дебют состоится до конца 2026 году. Новый автомобиль Audi пока держат в секрете, но в сети машину показывает Carscoops в ходе дорожных испытаний. Дизайн кузова скрывают с помощью маскировочных наклеек.

Ранее сообщалось, что модель назовут Audi Q2 e-tron. Однако уже известно, что на самом деле автомобиль отправят в продажу как Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Известно, что новинку построили на агрегатах других родственных моделей, однако о платформе сообщается разная информация. Скорее всего, в основе использовали новый VW ID.Polo или электромобиль VW ID.3.

Ожидается базовый вариант мощностью 200 л.с. и с запасом хода 400 км. Топовое 270-сильное исполнение предложит более 500 км.

