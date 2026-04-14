Самый дешевый электрический седан BMW показали как другую модель

Новая модель BMW i3 2027 года дебютировала в подробностях как самый дешевый электрический седан производителя. Это важная машина, которая распространит свой эффектный стиль на другие модели компании.

Видео дня

Известно, что над модернизацией спортивного седана BMW M5 производитель уже работает. В Motor1 показали свой вариант дизайна мощного автомобиля. Возможно, серийная машина будет выглядеть похожим образом.

Автомобиль также выполнят в новом стиле Neue Klasse от новой BMW i3. Этот дизайн с отсылками к классическим моделям компании начал распространяться на линейку машин.

Ранее также сообщалось, что производитель готовит расширение линейки электромобиля BMW i3. Речь идет про новый спорткар BMW iM3 или BMW i3 EV (возможные названия). Топовый электрокар предложит около 1000 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя.

Новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года. Бензиновый вариант BMW M3 тоже появится. А премьеру BMW M5 готовят в 2027 году.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный недорогой кроссовер Nissan.