Долгожданный бюджетник Nissan получил другой мотор и стал современнее

Новый кроссовер Nissan Juke 2027 модельного года – долгожданный бюджетник третьего поколения, который давно готовили к премьере. У знаменитого автомобиля теперь совсем другой мотор и более современный дизайн.

Видео дня

Это один из любимых автомобилей покупателей в популярном сегменте. Но модель Nissan Juke 3 поколения готовят к выходу на рынок исключительно как электромобиль. При этом производитель не забыл про тех, кого EV не интересует. Подробности стали известны Motor1.

Новый Nissan Juke 3 поколения уже готов, но в продажу в Европе отправится весной 2027 года. Платформу новинка разделила с бюджетником Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился в кроссовер.

Стилистически кроссовер Nissan Juke EV вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года. Удивительно, что серийная машина получила почти настолько же эпатажный дизайн.

Ожидается переднеприводная силовая установка мощностью около 200 сил с запасом хода 400-600 км. Актуальный кроссовер Juke 2 поколения после модернизации будут продавать параллельно с новым электрокаром.

