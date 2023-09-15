Самый дешевый электрический кроссовер VW превратили в модель другого бренда. Фото

VW ID.4 – самый дешевый электрический кроссовер немецкой компании. Автомобиль превратили в модель другого бренда – Cupra Tavascan, который заменит машины SEAT. Но и это еще не все – немцы решили создать еще одну дочернюю компанию.

Об этом сообщает Motor1. На фото показали новый электрический кроссовер, который проходит дорожные испытания в легком камуфляже. Это действительно электромобиль Cupra Tavascan, построенный на базе Volkswagen ID.4. Хотя все не так просто.

На фото – первая модель еще неизвестного нам бренда, под которым будут продавать слегка измененные машины Cupra. Новое имя адресуют молодым покупателям, которых может отпугивать консервативная репутация VW.

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Создали новый бренд специально для китайского рынка. В Европе продают новый кроссовер Tavascan с электрическими силовыми установками мощностью 281 л.с. и 335 л.с. Модель позиционируют как спортивный электрокар.

Скорее всего, китайские покупатели получат автомобиль в таких же спецификациях. Батарейный блок емкостью 77 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 550 км.

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