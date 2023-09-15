Лучшие недорогие кроссоверы 2023 года: топ-10 удачных моделей

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2023 года. Интересно, что все они – вполне доступные модели, что обусловлено особенностями сегмента и высокой конкуренцией.

Фактически, эти компактные кроссоверы заменили собой хэтчбеки, популярность которых продолжают активно отъедать на рынке. Список составили специалисты Forbes. Подборка отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.

Топ-10 лучших доступных кроссоверов 2023 года:

Volkswagen Taos; Kia Seltos; Mazda CX-30; Kia Niro; Jeep Compass; Hyundai Kona; Chevrolet Trailblazer; Kia Soul; Subaru Crosstrek; Ford Bronco Sport.

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Победителем выбрали VW Taos, который возглавил список. Плюсами выделили просторный и практичный интерьер с качественной отделкой и хорошо настроенную управляемость.

В середине рейтинга можно найти Hyundai Kona – недавно кроссовер сменил поколение. Покупателям предлагают разные версии: хоть с передним и полным приводом, хоть на бензине или электричестве. Салон тесноват, это минус.

На последнем месте – Ford Bronco Sport. В списке у этой модели самый брутальный дизайн, по стилистике машина ближе других к внедорожникам. Собственно, на этом кроссовере можно выехать за пределы асфальта, но задние пассажиры могут пожаловаться на тесный диван.

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