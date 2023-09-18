Самый дешевый электрический кроссовер Volkswagen впервые показали в сети. Фото

Volkswagen готовит свой самый дешевый электрический кроссовер. Автомобиль присоединится к обновленной электрической линейке производителя. В сети впервые показали вариант внешности грядущего доступного электрокара.

Об этом сообщает AutoExpress. Самый дешевый электрический кроссовер технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID2.all, который готовят в качестве замены VW Polo. Это получится небольшой автомобиль с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Новый ID2.all также получит спортивный вариант. Компания уже показывала соответствующий концепт ID.GTI. Кузов машины выкрасили в яркий красный цвет и дополнили стайлинг темными элементами.

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На крыше установили небольшой спойлер, а эффектные колесные диски в ретро-стиле получили диаметр 20 дюймов. Агрессивности добавляют воздухозаборники в переднем бампере, рельефные пороги и задний диффузор.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen ID.GTI отправят на рынок в 2026 или 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

В свою очередь, новый кроссовер может получить запас хода выше 700 км. Новинка ожидается в 2025 году как альтернатива Taigo и T-Cross.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о самом дешевом электромобиле Mercedes, который представили официально.