Самый дешевый электрический кроссовер Hyundai выехал на дороги. Фото

Самый дешевый электрический кроссовер Hyundai Casper EV выехал на дороги для технических тестов перед запуском в производство. Новинку уже показали на фото до премьеры.

Об этом стало известно Motor1. Дебют нового Hyundai Casper EV ожидается позже в этом году. Также новинка должна отправиться в продажу до конца 2023-го.

Бюджетный электромобиль Hyundai построили на базе стандартной модели Casper с ДВС. Даже сквозь кожухи на кузове, которые призваны скрыть дизайн автомобиля до премьеры, мы видим отчетливое сходство между машинами.

Видео дня

Информации о технических показателях пока нет. В компании сравнивают новику с Fiat 500 и Volkswagen e-up. Видимо, именно с этими электрокарами захочет соперничать Casper EV, длина которого составит около 4 м.

Неизвестно также, какой запас хода сумеет предложить автомобиль. Ориентировочная цена – от 20 000 евро.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.