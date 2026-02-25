Самый дешевый Defender: каким будет новый Land Rover. Фото

Land Rover Defender теперь является целой модельной линейкой. И в ней скоро появится самый дешевый представитель. Уже примерно известно, каким будет новый внедорожник.

Новый компактный внедорожник станет соперником самого дешевого Мерседес Гелендваген. Автомобиль показали на новых фото от Auto Express. Там же подготовили свой взгляд на возможный дизайн, который основан на шпионских снимках прототипа.

Ожидается, что новинка получит название Land Rover Defender Sport и дебютирует до конца 2026 года. Официально новый Land Rover Defender Sport пока держат в секрете. Однако фирменный дизайн уже очевиден, как и отсылки к полноразмерному Defender.

Модель Defender Sport будет соперничать с Mercedes Little G (рабочее название), который тоже готовят к премьере. Производитель уже официально анонсировал эту модель.

Оба внедорожника будут оснащены полностью электрическими силовыми установками. Но в случае с Mercedes появятся и гибридные варианты.

