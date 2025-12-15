Самый дешевый Bentley получил странные детали от Audi и Porsche. Фото

Bentley готовит свой самый дешевый автомобиль – им станет электрический кроссовер, который показали на живых фото до премьеры. Модель с неизвестным именем получила странные детали от Audi и Porsche.

В этом нет ничего неожиданного, ведь Bentley вместе с Audi и Porsche входит в состав концерна VW. Но выбор заимствованных элементов удивляет. Подробности сообщает Carscoops.

Впервые удалось заглянуть в салон нового кроссовера Bentley (он же станет первым электрокаром бренда). Внутри нашли изогнутый дисплей от нового Porsche Cayenne Electric. Технологичное оснащение, однако элемент чересчур очевидно показывает связь с менее престижным брендом.

На рулевой колонке заметили многофункциональный рычаг – он отвечает за светотехнику, стеклоочистители и повторители поворотов. Эта деталь впервые появилась Audi Q3 – самом дешевом кроссовере компании.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – менее 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и дешевле с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

