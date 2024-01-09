Самый амбициозный китайский кроссовер появился в Украине: фото недорогого Zeekr X

Новый Zeekr X – недорогой электрический кроссовер, который многие называют одной из самых многообещающих и амбициозных китайских моделей в своем сегменте. Одну их этих машин уже поймали на фото в Украине.

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Об этом сообщили в t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Автомобили Zeekr официально в Украине не продаются. Но к ним, как и к другим китайским электромобилям, которые ввозят в страну серые дилеры, у покупателей растет интерес.

Этот бренд – молодой производитель, созданный Geely и Volvo. Модель X отличается эффектным дизайном, который понравился далеко не всем. Но модель определенно привлекает к себе внимание.

Этому способствует специфическое оформление наружной светотехники, обилие резких граней и сложных линий, оригинальное решение остекления.

Электрокар Zeekr X предлагают покупателям на выбор с силовыми установками мощностью 272 и 428 л.с. Запас хода – около 500 км. Цена Zeekr X в Украине – менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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