Самый дешевый кроссовер Mitsubishi показали на фото

Новый кроссовер Mitsubishi показали на официальных фото. Это самая дешевая модель японской компании в сегменте SUV. Имя автомобиля пока не называют, некоторые другие детали тоже остаются в секрете.

Видео дня

Официальная мировая премьера самого дешевого кроссовера Mitsubishi запланирована на 10 августа. Тогда рассекретят все детали (и название модели). А пока производитель опубликовал изображения.

Машину выполнили в актуальном дизайне компании. В этом корпоративном стиле недавно представили пикап Mitsubishi L200. Кроссовер же намного компактнее: 4390 мм в длину при 1810 мм ширины и 1660 мм высоты.

Автомобиль лишь немного крупнее Mitsubishi ASX. В движение компактный кроссовер будет приводить бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Следом дебютирует более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

Интерьер модели, как и ее имя, пока держат в секрете. Все подробности производитель раскроет в ходе мировой премьеры. В продажу новинка отправится по цене около 20 000 долларов за базовый вариант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доступный и практичный внедорожник Mitsubishi показали в необычном виде.