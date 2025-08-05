Самые ожидаемые автомобили 2026 года: топ-5 моделей, которые скоро появятся

Недорогие автомобили привлекут внимание покупателей в 2026 году. Рассказываем о самых ожидаемых новинках, которые готовят к премьере и последующему выходу на рынок.

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OBOZ.UA приводит топ-5 автомобилей, которые уже успели взбудоражить всех. Некоторые машины уже рассекретили официально, другие только готовят к дебюту.

Топ-5 автомобильных новинок 2026 года:

Toyota RAV4;

Toyota Land Cruiser FJ;

Rivian R2;

Спорткар Mazda;

Bentley SUV.

Новая Toyota RAV4 6 поколения уже дебютировала официально. На некоторых рынках кроссовер появится до конца 2025 года, но полноценное освоение произойдет в 2026. А следом рассекретят модель Toyota Land Cruiser FJ – новый бюджетный внедорожник.

Электрокар Rivian R2 станет самым доступным автомобилем американского производителя. Эта машина, как ожидается, сумеет обеспечить по-настоящему массовые продажи. А роторный спорткар Mazda, который станет преемником знаменитой RX-7, порадует фанатов бренда.

Бонус – Bentley SUV. Автомобили этой компании нельзя назвать доступными, однако новый кроссовер станет самой дешевой моделью бренда. Это электрокар с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал о других моделях Mazda, которые скоро поступят в продажу.