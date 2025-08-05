Mazda готовит несколько новых недорогих моделей: что о них известно

Судя по всему, Mazda действительно в ударе. Японский производитель на волне популярности готовит к выходу на рынок несколько новых недорогих автомобилей. И об этих моделях уже многое известно.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает о новых моделях Mazda, которые производитель разрабатывает для разных сегментов. Новый кроссовер Mazda CX-5 3 поколения уже дебютировал. Автомобиль с эволюционным дизайном стал современнее и сохранил 2,5-литровый бензиновый двигатель.

К 2027 году ожидается гибрид Mazda CX-5 с экономичной силовой установкой, которая сделает эту машину еще популярнее. Позже появится новая Mazda CX-20 – самый дешевый кроссовер производителя. Компактную модель выполнят в современном дизайне.

Главные автомобили, которые привлекают больше внимания, – спорткары Mazda. Новое эффектное купе из Японии получит название Mazda RX-7 или Mazda RX-9 и будет оснащено мощным двухроторным ДВС с отдачей более 300 л.с. Ждем в 2026 году.

Позже появится и новый родстер Mazda MX-5. Скорее всего, компактный спорткар не станет электрокаром и даже не получит гибридную силовую установку. В компании опять сделают ставку на инженерную изящность и экономию веса.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую недорогую модель Kia.