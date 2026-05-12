Самую дешевую модель Skoda показали в новом виде. Фото

Бюджетная модель Skoda Fabia очень популярна как самый дешевый автомобиль чешской компании. Но машина постепенно устаревает. Поэтому производитель освежил этот хэтчбек и показал его в новом виде.

Подробности стали известны Carscoops. Внешность автомобиля сделали эффектнее с новой модификацией Skoda Fabia Motorsport Edition 2026 года. Спецверсию посветили автоспорту.

Новая машина вдохновлена спортивным болидом Skoda Fabia RS Rally2. Здесь появился доработанный обвес, наклейки на кузове и специальные шильдики. 1,5-литровый двигатель выдает 174 л.с.

Ранее медиа сообщали, что знаменитая модель Skoda Fabia получит другого преемника. В компании якобы заняты разработкой бюджетного электромобиля.

Это не лишено смысла, ведь недавно дебютировал новый VW ID.Polo похожего размера. Если новая Fabia использует его агрегаты, автомобиль получит силовые установки мощностью 100-200 л.с. и запас хода около 400 км. Но в Чехии пока официально не подтверждали такой проект, а компактный кроссовер Skoda на базе электрокара Polo уже готовят к дебюту.

