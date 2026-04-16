Самую дешевую модель Rivian показали рядом с конкурентом от Tesla

Электромобиль Rivian R2 – долгожданный SUV и самая дешевая модель американской компании. Новинка будет соперничать с Tesla Model Y, эти машины показали рядом и сравнили вживую.

Фото Rivian R2 2026 года рядом с кроссовером Tesla Model Y показал пользователь SciencesNotStudies в Reddit. Несмотря на то, что эти электромобили ориентируются на одних и тех же покупателей, машины выглядят совершенно по-разному.

Новая модель Rivian уже готова к выходу на рынок. Однако сперва в продажу отправится топовое исполнение Rivian R2 Performance. Кроссовер получил два электромотора суммарной мощностью 656 л.с. и запас хода около 500 км. Цена Rivian R2 в таком исполнении составит 57 990 долларов. Самый дешевый базовый вариант с ценой 45 000 долларов появится в 2027 году. Он предложит примерно 400 км.

Электромобиль Rivian R2 2026 года получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. В дизайне R2 в целом нет сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Производитель в дальнейшем намерен делать акцент на более доступных предложениях.

