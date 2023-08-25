Самое дешевое ДТП: виновник заплатил за "разбитую" Ferrari всего 26 долларов

Виновник ДТП заплатил всего 26 долларов за ремонт суперкара Ferrari, который сам же и повредил. Наверное, "разбить" такой автомобиль дешевле уже невозможно. Хотя в этой ситуации все не так просто.

Видео дня

Об интересном случае из китайского Шанхая сообщает Carscoops. Пожилой водитель красного электрического трехколесного велосипеда, по всей видимости, слишком близко подъехал к желтой Ferrari F8 Spider и зацепил ее зеркало заднего вида, пока машина стояла на красном сигнале светофора. Об этом рассказали очевидцы.

Владелец электрического трехколесного велосипеда пытался скрыться с места ДТП. Однако полицейские задержали нарушителя уже на следующем перекрестке.

Правоохранители настаивали на вине пожилого водителя и требовали от него взять на себя ответственность. В тоже время владелец суперкара решил, что готов принять компенсацию в любом размере за нанесенный ущерб.

В итоге за повреждения нарушитель заплатил всего 190 юаней или 26 долларов. На самом же деле ремонт оценивается более чем в 100 раз дороже – 2743 доллара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о дешевых б/у автомобилях, которые не стоит покупать из-за низкой надежности.