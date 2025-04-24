Самая необычная модель Mazda почти готова: фото и подробности

Новое поколение модели Mazda RX-7 станет самым необычным автомобилем в линейке японской компании, где преобладают кроссоверы. Стильная и недорогая по меркам спортивного сегмента машина почти готова к производству.

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Про новую Mazda RX-7 появились некоторые подробности. Как стало известно Carscoops, последним шагом перед одобрением проекта осталась подготовка экономического обоснования. Довольно сложный момент, ведь это значит, что компания заинтересована в окупаемости проекта, а не только в имиджевой выгоде.

В свое время концепт Mazda Iconic SP 2023 года многие восприняли как намек на серийную модель. Ранее в руководстве компании отметили, что в Mazda шаг за шагом приближаются к производству этого спорткара.

Дизайнер автомобиля Масаши Накаяма сообщил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой подготовки серийной модели. Очевидно, что похожим образом будет выглядеть новый японский спорткар. И это хорошая новость.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

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