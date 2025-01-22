Самая доступная модель Dacia нового поколения удивит своим мотором

Знаменитый бюджетник Dacia Sandero – самая доступная модель румынского бренда. Автомобиль нового поколения уже находится на ранней стадии разработки. Машина сумеет удивить своим мотором, который полностью изменит концепцию модели.

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Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero 2027 модельного года все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

В этой связи в компании рассматривают натриевые аккумуляторы на роль дешевых компонентов бюджетного электромобиля Dacia. В то же время конкретной информации о дизайне машины пока нет.

Ожидается, что стиль будет более геометричным, если смотреть на новые автомобили Dacia. Стоит ожидать и модернизацию Dacia Sandero Stepway, хотя этот городской кроссовер могут превратить в отдельную модель.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Hyundai.