Новый кроссовер Hyundai с низкой ценой показали изнутри. Фото

Практичный кроссовер Hyundai Palisade 2026 модельного года – стильный и недорогой автомобиль для большой семьи. Машину уже рассекретили официально с низкой ценой, а теперь модель показали изнутри.

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Фактически, мы можем заглянуть в подкапотное пространство. В Motor1 отмечают, что двигатель Hyundai Palisade 2 поклонения установлен очень низко. То есть в машину просится силовая установка увеличенного объема.

В отличии от модели первого поколения, новый Hyundai Palisade лишился крупного V6. Похоже, под капотом есть место для такого мотора.

Новый Hyundai Palisade 2026 модельного года выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade.

Производитель собрал более 33 000 заказов на Hyundai Palisade за первый день продаж. Этому способствовала привлекательная цена Hyundai Palisade от 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке.

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