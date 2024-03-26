Citroen создал необычного соперника Renault Duster. Фото

Новый бюджетный автомобиль Citroen Basalt показали на первом официальном фото перед премьерой. Форм-фактор у модели необычный, но выступать она будет там же, где и Renault Duster – в сегменте дешевых кроссоверов.

Машина ранее была известна как Citroen C3X Fastlounge. Но, как видим, производитель подтвердил другое название. Детали сообщает Carscoops. Новинка окажется одной из самых дешевых моделей бренда.

Дизайн пока не рассекретили полностью. Однако известно, что внешность выполнят в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый Citroen Basalt позаимствует у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Компания работает над новинкой на пересечении сегментов: это седан-кроссовер с купеобразным силуэтом.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка будет отличаться высокой посадкой. Чтобы штурмовать плохие дороги как кроссовер. Также стоит ожидать неокрашенные пластиковые элементы на кузове. Но привод машина получит только передний.

В основе используют модульную архитектуру CMP. Под капотом ожидается бензиновый двигатель объемом 1,2 л. Его мощность составит 110 л.с. (190 Нм крутящего момента). Возможно, в линейке появится электрический вариант. Премьера ожидается скоро.

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