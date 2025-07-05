Самая дешевая: с какими автомобилями будет соперничать новая Ferrari Amalfi

Новая Ferrari Amalfi 2026 года теперь будет самой дешевой моделью знаменитого итальянского производителя. Автомобилю придется соперничать с известными автомобилями люксовых брендов.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией Ferrari Roma и теперь занимает ее место в линейке. Поэтому дизайн в большей степени напоминает предшественника, хотя здесь измененные бамперы и новая светотехника.

С моделью Ferrari Roma в свое время производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более сдержанных GT. Но успешно выступить против Aston Martin и Bentley итальянское купе не сумело. Возможно, новинка проявит себя убедительнее.

Aston Martin Vantage

Самый маленький Aston Martin после модернизации присоединился к обновленной модельной линейке британского бренда и теперь является чуть ли не лучшим автомобилем в своем сегменте. В сравнении с Amalfi он мощнее, дешевле и качественнее собран.

Bentley Continental GT

Автомобиль на другом конце спектра спортивных гран туризмо. Более комфортное и практичное предложение с хорошим оснащением, но цена от $300 000 и пестрый дизайн понравятся не всем.

Porsche 911

Самый дружелюбный вариант для кошельков водителей без воображения. Но имидж Porsche 911 обгоняет достоинства автомобиля, поэтому модель остается очень популярной.

McLaren GTS

Попытка компании создать менее резкий автомобиль для сегмента GT. Однако это все же среднемоторный суперкар. Машину выбирают те, кто готов пожертвовать комфортом в пользу гоночных ощущений.

Mercedes SL

В правильной конфигурации немецкий родстер способен испортить настроение многим суперкарам. Значит, нужен мощный Mercedes-AMG SL 63 с отдачей 580 л.с. Автомобиль всегда существует с мягкой крышей, которую можно опустить.

Характеристики Ferrari Amalfi 2026

Мощность 3,8-литрового двигателя V8 стала чуть выше – 631 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость Ferrari Amalfi превышает 310 км/ч.

Новая Amalfi Spider, которая предложит возможность складывать крышу, дебютирует позже – возможно, в 2026 году. Однако кабриолет из Италии обеспечит те же характеристики, что и купе.

OBOZ.UA уже сообщал про лучшие новые автомобили 2025 года.