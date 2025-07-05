Исследователи нашли самые надежные недорогие автомобили 2025 года
Исследователи авторынка и потребительского опыта в рамках свежего опроса нашли самые надежные машины 2025 года. Среди лидеров много производителей недорогих автомобилей. Владельцы очень довольны такими машинами.
Специалисты J.D. Power представили рейтинг надежности автомобилей в 2025 году. Исследовали новые машины. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.
Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 166 поломок на 100 авто, а внизу – с 269. При этом средний показатель на индустрию составил 192/100.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- Lexus (166);
- Nissan (169);
- Hyundai (173);
- Jaguar (175);
- Chevrolet (178);
- Honda (179);
- Dodge (180);
- Kia (181);
- Buick (183);
- Genesis (183).
Ближе к вершине списка оказались производители недорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказалась Audi с показателем 269.
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