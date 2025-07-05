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Исследователи нашли самые надежные недорогие автомобили 2025 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Buick Enclave

Исследователи авторынка и потребительского опыта в рамках свежего опроса нашли самые надежные машины 2025 года. Среди лидеров много производителей недорогих автомобилей. Владельцы очень довольны такими машинами.

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Специалисты J.D. Power представили рейтинг надежности автомобилей в 2025 году. Исследовали новые машины. Список составили на основании отзывов владельцев, которые поделились мнением об эксплуатации транспортного средства.

Надежность в этом случае определяют количеством поломок на 100 машин. Для этого у компании существует специальный коэффициент (PP100). В итоге определили бренды, где на вершине рейтинга оказался производитель с коэффициентом 166 поломок на 100 авто, а внизу – с 269. При этом средний показатель на индустрию составил 192/100.

Hyundai Elantra

Самые надежные автомобили 2025 года:

  1. Lexus (166);
  2. Nissan (169);
  3. Hyundai (173);
  4. Jaguar (175);
  5. Chevrolet (178);
  6. Honda (179);
  7. Dodge (180);
  8. Kia (181);
  9. Buick (183);
  10. Genesis (183).

Ближе к вершине списка оказались производители недорогих автомобилей, которые доминируют в десятке лучших. Худшим производителем оказалась Audi с показателем 269.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие новые автомобили 2025 года.