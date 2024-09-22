С какой скоростью разрешено движение? Тест на знание ПДД

Соблюдение скоростного режима – одна из главных обязанностей водителя. Проверьте себя, помните ли вы все нюансы ПДД, связанные с определением скорости движения транспорта.

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TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" предлагает для этого специальную задачу. В ней нужно определить скорость, с которой разрешено двигаться водителю микроавтобуса на показанном в условиях участке дороги.

Итак, посмотрите на дорожную ситуацию, которая подается в условиях задачи. На ней вы видите приближающийся к наземному пешеходному переходу с зеброй микроавтобус. На его стороне дороги стоит знак ограничения скорости до 20 км/ч. С какой скоростью должен двигаться тут указанный автомобиль?

Чтобы дать правильный ответ на задание, следует обратиться к пункту 12.10 действующих ПДД. Он требует устанавливать со знаками ограничения скорости движения дополнительные соответствующие знаки, предупреждающие о характере опасности и/или приближении к соответствующему объекту. Если такие знаки установлены с нарушениями, водитель не может быть привлечен к ответственности за несоблюдение его требований.

В описанной в задаче ситуации знак не содержит дополнительного элемента, указывающего на характер опасности впереди. А в этом случае речь идет о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Таким образом водитель не должен руководствоваться требованиями этого знака и может двигаться со скоростью, установленной для всего населенного пункта. В настоящее время, согласно ПДД, она составляет 50 км/ч.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение скорости движения в отдельных полосах.

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