С какой скоростью можно двигаться? Задание по ПДД

Знание Правил дорожного движения (ПДД) является не просто формальностью для получения водительского удостоверения, а жизненно необходимым условием для обеспечения безопасности на дорогах. Особенно критичным является четкое понимание ограничений скорости, поскольку несоблюдение установленных норм является одной из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий.

Правильно выбранная скорость движения позволяет водителю вовремя реагировать на изменение дорожной ситуации и минимизировать риски для себя и других участников движения. Даже опытные водители иногда могут запутаться в знаках и их зоне действия, особенно когда на участке дороги установлено несколько ограничительных или отменяющих знаков. Поэтому регулярное повторение и решение ситуационных задач по ПДД является лучшим способом поддерживать высокий уровень водительской компетентности.

ПДД тесты 2025 о скорости движения

Популярный канал "По правилам" недавно предложил своим подписчикам решить очередную ситуационную задачу, касающуюся одной из фундаментальных тем — "Скорость движения и запрещающие дорожные знаки". Условия задачи были максимально простыми: на участке дороги движется белый автомобиль, и водителю необходимо определить, какая максимальная скорость движения ему разрешается. Простота визуального ряда может скрывать логическую ловушку, что, как отмечают авторы канала, может сбить с толку прежде всего тех, кто только начинает изучение правил.

Вопрос звучит так: "С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителю белого автомобиля?".

На выбор предлагалось пять вариантов ответа, которые охватывают большинство возможных ограничений на дорогах Украины:

Не более 40 км/ч; Не более 50 км/ч; Не более 60 км/ч; Не более 60 км/ч; Не более 90 км/ч; Не более 90 км/ч; Не более 110 км/ч; Не более 110 км/ч.

Для правильного ответа необходимо было учесть единственный, но решающий элемент на этом участке – дорожный знак.

Ключевым моментом, вызывающим сомнения, является установленный дорожный знак 3.42, известный как "Конец всех запретов и ограничений". Новички в изучении ПДД часто ошибочно трактуют его значение, считая, что он отменяет абсолютно все ограничения, прописанные в Правилах. Такая ошибочная логика могла бы позволить водителю необоснованно увеличить скорость до 90 или даже 110 км/ч, что, очевидно, является нарушением и может привести к опасным последствиям. Поэтому критически важно понимать истинную сферу действия этого знака.

На самом деле знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" определяет одновременно конец действия только тех запретов и ограничений, которые были введены другими конкретными запрещающими дорожными знаками, среди них:

3.20 (Обгон запрещен),

3.27 (Остановка запрещена)

3.33 (Движение грузовых автомобилей запрещено).

То есть этот знак отменяет только те ограничения, которые были временно или локально наложены соответствующими запрещающими знаками, прописанными в правилах. Он не имеет никакого отношения к отмене общих, постоянных правил, регулирующих скорость движения транспортных средств в различных типах местности.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая наличие застройки и тротуаров, очевидно, что водитель белого автомобиля движется в населенном пункте. В соответствии с пунктом 12.4 Правил дорожного движения Украины, максимальная разрешенная скорость движения в населенных пунктах не может превышать 50 километров в час, если иное не обусловлено дополнительными знаками.

Таким образом, правильным вариантом ответа является вариант под номером 2 – не более 50 км/ч.

