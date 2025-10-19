Можно ли подобрать пассажирку? Тест на знание ПДД

Необходимость припарковаться, чтобы подобрать пассажира – одна из довольно типичных ситуаций во время дорожного движения. Конечно, она вполне вписывается в требования ПДД и здесь можно как сделать все правильно, так и нарушить, создав аварийную ситуацию.

Сможете ли остаться в рамках Правил, когда вам нужно будет забрать кого-то, кто ждет вас у обочины? Проверить свои знания поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Он предлагает определить, разрешается ли водителю авто, который движется по улице с трамвайными путями, подъехать к определенному месту у обочины и подхватить девушку, которая его там ждет. Вот варианты ответа на этот вопрос:

разрешается; разрешается только при условии если это не создаст помех для трамвая; запрещается.

Итак, как мы уже упоминали, ситуация происходит на участке дороги с трамвайными путями по бокам. Водитель красного автомобиля, по условиям задачи, намерен остановиться на рельсах, расположенных на одном уровне с проезжей частью, для того, чтобы осуществить посадку пассажирки.

Такую ситуацию регулирует пункт 15.8 действующих ПДД. Он не запрещает остановки на трамвайных путях для посадки или высадки пассажиров, но обязывает водителя делать это только на путях попутного направления. То есть только тогда, когда они расположены справа от водителя. Конечно, авто при этом не должно создавать препятствий для рельсового транспорта.

Но на картинке с заданием мы видим, что водитель хочет остановиться у левой обочины, временно заняв место на путях встречного направления, которые расположены от него слева. А это значит, что независимо от того, будет он мешать трамваю или нет, водитель требования ПДД нарушит. Так что правильным в этом случае является третий вариант ответа – подобрать пассажирку из указанной точки водителю запрещается.

