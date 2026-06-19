С какой скоростью можно двигаться? Тест по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения помогают водителям проверить свою внимательность и лучше запомнить важные дорожные знаки. Часто правильный ответ зависит не только от общего правила, но и от того, какой именно знак установлен на дороге.

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Такие задания полезны, потому что учат не торопиться с выводами и внимательно анализировать ситуацию. В этой задаче нужно определить, с какой скоростью разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля.

С какой скоростью разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля?

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 70 км/ч. Не более 90 км/ч. Не более 110 км/ч.

Пояснение

На изображенном участке дороги установлены дорожные знаки, которые помогают определить допустимую скорость движения.

Знак, расположенный ближе, – это знак 5.50 "Конец населенного пункта". Следовательно, красный автомобиль выезжает за пределы населенного пункта.

Согласно пункту 12.6 ПДД, на такой дороге за пределами населенного пункта водителю разрешается двигаться со скоростью не более 90 км/ч.

Однако на дороге есть еще один знак с цифрой 70. Его не следует путать со знаком 3.29 "Ограничение максимальной скорости" или со знаком 4.1 "Ограничение минимальной скорости".

В данной ситуации установлен знак 5.33 "Рекомендуемая скорость". Он лишь рекомендует двигаться с указанной скоростью, то есть 70 км/ч, но не устанавливает обязательного ограничения.

Ответ

Правильный ответ – 4. Не более 90 км/ч.

Водителю рекомендуется двигаться со скоростью 70 км/ч, но разрешено продолжить движение со скоростью не более 90 км/ч, поскольку он находится за пределами населенного пункта.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какой обгон разрешен на изображенном участке.

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