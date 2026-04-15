Rolls-Royce в подробностях показал новый "самый дешевый" автомобиль

Новый Rolls-Royce Nightingale 2026 года показали в подробностях на официальных фото, которые раскрывают особенности дизайна эффектного автомобиля. Производитель придумал особое позиционирование для этой модели.

По информации Carscoops, производитель преподносит новый Rolls-Royce Project Nightingale как самый дешевый автомобиль среди полностью кастомных моделей компании. Цена Rolls-Royce Nightingale стартует с 9,5 млн долларов.

Электрический родстер подготовят ограниченным тиражом в 100 экземпляром. Модель Rolls-Royce Nightingale является первым представителем нового подразделения Coachbuild Collection. Вероятно, следующие новинки окажутся еще дороже.

Это электрический родстер, который построили на базе электромобиля Rolls-Royce Spectre. Однако дизайн отличается от исходного авто, но в целом соответствует другим эксклюзивным проектам производителя. Ориентировочная мощность электрической силовой установки равна 600 л.с.

