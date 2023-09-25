Renault вывела на дороги доступную альтернативу Audi, BMW и Mercedes. Фото

Новый кроссовер Renault Rafale получит более мощную модификацию. Этот вариант возглавит линейку и станет доступной альтернативой кроссоверам Audi, BMW и Mercedes. Машину отправили на дороги для ходовых тестов.

В ходе испытаний новый Renault Rafale 2024 модельного года попал на фото. Об этом сообщает Motor.es. На дорогах поймали топовый гибридный Renault Rafale PHEV.

Ранее французская компания уже показывала автомобиль официально, поэтому дизайн не является секретом. Но на кузове появился второй лючок. И не для бензина, а для зарядного порта.

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Этот гибридный Rafale окажется топовым предложением в линейке модели. Ожидается, что силовая установка предложит более 300 л.с. Данных о среднем расходе топлива пока нет, но такая машина наверняка окажется экономичной благодаря электромотору.

В исключительно электрическом режиме запас хода составит 40-50 км. Соперники для нового кроссовера – купеобразные Q5, X4 и GLC Coupe. Однако Renault Rafale окажется дешевле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал самые надежные кроссоверы на вторичном рынке.