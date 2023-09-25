Самые надежные б/у кроссоверы и внедорожники: топ-10 автомобилей на вторичном рынке

Всегда есть способ купить хороший кроссовер или внедорожник дешево. Нужно обратиться к вторичному рынку, где эксперты определили лучшие б/у автомобили в своем сегменте. Надежности уделили особое внимание.

Список составили специалисты Autocar. Они проверили разные модели и выбрали лучших. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке, что понравится потенциальным покупателям.

Лучшие б/у кроссоверы и внедорожники:

Suzuki Jimny (1981 – 2005); Toyota Land Cruiser Amazon (1998 – 2007); Land Rover Discovery (2004 – 2009); Volkswagen T3 Syncro (1984 – 1992); Volkswagen Touareg (2002 – 2010); Toyota Land Cruiser (с 1984 года); Land Rover Defender 110 (1990 – 2016); Jeep Cherokee (1993 – 2000); Toyota Hilux (1988 – 2004); Land Rover Forward Control 101 (1972 – 1978).

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Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.

Land Rover Forward Control – самая необычная машина в списке. Грубый и крепкий (изначально военный) автомобиль всех оставит позади на бездорожье.

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