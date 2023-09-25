Самые надежные б/у кроссоверы и внедорожники: топ-10 автомобилей на вторичном рынке
Всегда есть способ купить хороший кроссовер или внедорожник дешево. Нужно обратиться к вторичному рынку, где эксперты определили лучшие б/у автомобили в своем сегменте. Надежности уделили особое внимание.
Список составили специалисты Autocar. Они проверили разные модели и выбрали лучших. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке, что понравится потенциальным покупателям.
Лучшие б/у кроссоверы и внедорожники:
- Suzuki Jimny (1981 – 2005);
- Toyota Land Cruiser Amazon (1998 – 2007);
- Land Rover Discovery (2004 – 2009);
- Volkswagen T3 Syncro (1984 – 1992);
- Volkswagen Touareg (2002 – 2010);
- Toyota Land Cruiser (с 1984 года);
- Land Rover Defender 110 (1990 – 2016);
- Jeep Cherokee (1993 – 2000);
- Toyota Hilux (1988 – 2004);
- Land Rover Forward Control 101 (1972 – 1978).
Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.
Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.
Land Rover Forward Control – самая необычная машина в списке. Грубый и крепкий (изначально военный) автомобиль всех оставит позади на бездорожье.
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